Inter, Gabigol l’uomo della rinascita nerazzurra. Dal Flamengo il tesoretto: la cifra finale

Dopo aver fallito nella sua esperienza all’Inter, Gabigol potrebbe regalare un’ultima gioia ai tifosi nerazzurri. Nella giornata di ieri, infatti, la trattativa per la cessione dell’attaccante al Flamengo ha subito una forte accelerazione e da lì potrebbero arrivare i soldi per le trattative di mercato che sta portando avanti l’Inter.

“Quando arrivò a Milano il 30 agosto 2016 sembrava il simbolo dell’inizio di una nuova era nerazzurra. Gabriel Barbosa, al secolo Gabigol, era l’uomo che avrebbe dovuto riaccendere l’entusiasmo del popolo interista e riportare – secondo i piani della dirigenza di allora – l’Inter ad essere un club vincente. Un affare da 29 milioni per una delle stelle nascenti del calcio brasiliano che aveva fatto sognare i tifosi nerazzurri. Poi la storia ha raccontato altro e l’avventura del brasiliano si è fermata a Bologna, sede dell’unica marcatura con l’Inter. Eppure Gabigol potrebbe ancora essere l’uomo chiave della rinascita nerazzurra, nel modo in cui nessuno di immaginava e che probabilmente lo stesso giocatore avrebbe fatto volentieri a meno”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Dietro all’offensiva sul mercato di Marotta e Ausilio c’è l’assist più prezioso di Gabigol, pronto a diventare definitivamente un giocatore del Flamengo dopo una stagione al massimo, finita col premio di miglior giocatore del sudamerica, una Coppa Libertados e un campionato brasiliano in bacheca e il record di gol che ha cancellato il mito di Zico con la maglia del club rossonero. In Brasile non c’è più dubbio: «Il Flamengo ha chiuso per Gabigol». In Italia si ragiona con più cautela ma stavolta non arrivano segnali di possibili nuovi intoppi”.

“Questo significa che siamo entrati nella fase conclusiva della trattativa per la cessione di Gabigol e spiega l’accelerazione forte dell’Inter sui vari Young, Eriksen e Giroud. L’accordo che Inter e Flamengo avevano trovato a novembre era di 18 milioni più un 20 per cento della futura rivendita. Accordo che era valido entro il 31 dicembre scorso e che ora è servito come stella polare da seguire per portare a termine l’operazione. Affare che dovrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni di parte fissi più bonus: ultimi dettagli da sistemare, quelli di cui si sta discutendo in queste ore per la fumata bianca”, aggiunge Gazzetta.