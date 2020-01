Inter, Marotta scatenato. Dopo Eriksen bis incredibile? “Possibilità di una clamorosa aggiunta”

I colpi a centrocampo dell’Inter in questo mercato di gennaio potrebbero non fermarsi all’acquisto di Christian Eriksen. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, nel caso in cui Vecino dovesse partire (l’agente ha fatto visita al club nerazzurro in sede) e Gabigol si trasferisse a condizioni migliori al Flamengo, ci sarebbe la possibilità di portare a Milano anche Arturo Vidal, il preferito di Antonio Conte. Scrive il quotidiano:

“Il viaggio a Londra, se non altro, vale pure come conferma sul fatto che la pista Vidal sia da considerare ormai impraticabile o quasi. E’ vero che il cileno si era promesso a Conte, ma i suoi problemi erano con Valverde e ora che è stato esonerato lo scenario è cambiato. Certo, se anche il nuovo allenatore, Setien, dovesse ritenerlo un semplice rincalzo, allora tutto si potrebbe riaprire. Ma a questo punto Vidal non sarebbe più il primo obiettivo, visto che ora l’Inter ha virato su Eriksen. Anzi, potrebbe diventare una clamorosa aggiunta, legata, come si può leggere a parte, all’addio di Vecino. Ma un doppio innesto di questa porta sarebbe davvero complicato e dovrebbe incastrarsi anche con la cessione di Gabigol a condizioni migliori rispetto a quelle concordate nei mesi scorsi con il Flamengo“.

(Fonte: Corriere dello Sport)