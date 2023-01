Inter, Gagliardini via a gennaio? “Valigia già pronta. Nottingham? La situazione”

Oltre a Skriniar, anche Roberto Gagliardini potrebbe salutare l'Inter in questi ultimi giorni di mercato. Il Nottingham Forest preme per averlo già subito anche se si tratta di una corsa contro il tempo, tenuto conto che tra cinque giorni la finestra di mercato chiuderà:

"Può sbarcare in Premier un altro interista ormai fuori dal progetto tecnico. Il Nottingham Forest sta seriamente pensando Roberto Gagliardini, contratto in scadenza e in cerca di una nuova avventura. La valigia è pronta, ora serve trovare in fretta un accordo che vada bene a tutti", scrive La Gazzetta dello Sport.