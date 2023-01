Sky – Inter-Gagliardini, separazione sicura a giugno. Per addio a gennaio serve…

Il club nerazzurro e il calciatore non proseguiranno insieme: a giugno sarà addio certo. Intanto il Nottingham prova a trovare la chiave per gennaio

Non è ancora certo l'addio di Gagliardini a gennaio, più sicuramente il calciatore lascerà l'Intera giugno perché c'è la volontà comune di non proseguire insieme. Il centrocampista ha anche detto serenamente in pubblico di voler andar via perché non ha intenzione di giocare così poco. A Skysport hanno sottolineato però che il Nottingham Forrest vorrebbe anticipare il suo arrivo già a gennaio.