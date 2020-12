Inter, Gagliardini: “Mancato solo il gol. E’ evidente che le squadre ci temono perché…”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la gara contro lo Shakhtar, Roberto Gagliardini ha espresso il suo malumore per l’eliminazione dei nerazzurri in Champions League: “E’ mancato solo il gol, abbiamo avuto occasioni. La partita l’abbiamo preparata bene, abbiamo concesso pochissimo e non è arrivato il gol: purtroppo siamo fuori. Le squadre che ci incontrano ci temono, è evidente: cambiano modulo, si mettono a specchio. Questo è motivo d’orgoglio perché mettiamo paura, ma ci rende anche la vita più difficile perché non troviamo spazi. Il Cagliari? Abbiamo un’altra partita, abbiamo fatto tre vittorie importanti e dobbiamo continuare così”.