Inter, Gagliardini unico centrocampista a disposizione: sarà titolare a Bologna

Considerando Nazionali, ammalati di Covid e l’infortunati, Antonio Conte può contare soltanto su 10 elementi

L'Inter di Antonio Conte, dopo il via libera ricevuto dall'Ats di Milano, ha potuto tornare ad allenarsi ad Appiano Gentile: gruppo naturalmente ridottissimo per il tecnico nerazzurro, complici i tanti elementi convocati in Nazionale. Un'occasione importante, per chi è rimasto, per provare a guadagnare terreno nelle gerarchie interne e ritrovare spazio alla ripresa del campionato: tra questi spicca Roberto Gagliardini, uno centrocampista a disposizione del tecnico nerazzurro. Come scrive il Corriere dello Sport, l'ex Atalanta con ogni probabilità partirà titolare sabato sera a Bologna.