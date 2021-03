Inter, Gagliardini: “Lo scudetto dipende da noi. Conte fa sentire tutti importanti”

Il centrocampista nerazzurro ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Skysport

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, l'Inter si è ritrovata questa mattina alla Pinetina per cominciare a preparare la partita contro il Torino, in calendario domenica alle 15.

Ai microfoni di Sky Sport, della prossima gara e del percorso nerazzurro, ha parlato Roberto Gagliardini, uno dei calciatori Conte ha citato perché giocano meno ma sono da considerarsi importanti per la causa nerazzurra. Queste le sue parole: "C'è sicuramente grande entusiasmo, stiamo facendo bene. In questo inizio del girone di ritorno abbiamo affrontato avversari importanti, ottenendo risultati importanti. Dobbiamo continuare così, ragionando partita dopo partita perché è ancora lunga, mancano 12 gare. È normale pensare allo Scudetto, dipende tutto da noi, ma dobbiamo andare avanti con la stessa cattiveria e la stessa fame. Se entreremo sempre in campo come stiamo facendo ultimamente, avremo maggiori possibilità di vittoria".