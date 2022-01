Difesa a 3, Gasperini punzecchia: “A Milano non si poteva pronunciare. Conte e Inzaghi…”

Le parole del tecnico delle Dea in conferenza stampa al termine della gara pareggiata con l'Inter

"Conte è stato straordinario perché ha riportato l'Inter dopo 10 anni a una dimensione che non riusciva più a raggiungere e l'ha riportata con una difesa a tre che a Milano era una cosa che non si poteva nemmeno pronunciare. Dopo dieci anni ha vinto il Chelsea la Champions, a Milano si pensava che fosse una cosa provinciale che in Champions non si giocava a tre. Ho visto il Real Madrid giocare contro di noi con una difesa a tre, ho visto l'Inter vincere lo scudetto e ritornare a dei fasti dopo dieci anni. Inzaghi sta raccogliendo un grandissimo lavoro e sta mettendo delle sue idee perché vedere giocare oggi l'Inter ha delle varianti e delle capacità anche di intercambiare i ruoli che rendono la squadra in ulteriore crescita. Credo che adesso l'Inter possa anche aspirare ad avere una dimensione europea".