Gasperini: “Noi fatto qualcosa in più dell’Inter. Partita di assoluto livello”

Le parole del tecnico dell'Atalanta: "Abbiamo un target di punti che ci fa stare in alto, ma per lottare per lo scudetto ce ne vogliono di più"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio con l'Inter, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato così della prestazione dei suoi: "Partita difficile per il valore dell'avversario, abbiamo fatto una partita di assoluto livello: tante occasioni da entrambe le parti con qualcosa in più per noi. Alla fine abbiamo rammarico, anche se nel finale ha avuto l'occasione D'Ambrosio: ma l'Atalanta ha fatto molto bene. Noi negli scontri diretti siamo vicini alle grandi, lo dicono i risultati: riusciamo a fare spesso partite alla pari. Nell'arco di 38 partite difficilmente facciamo strisce di 10 vittorie: abbiamo un target di punti che ci fa stare in alto, ma per lottare per lo scudetto ce ne vogliono di più. Ma noi siamo molto soddisfatti così".