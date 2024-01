GdS – Carboni talento puro, ieri la conferma. Sabato sfida la sua Inter

Il gioiellino di proprietà nerazzurra sta brillando alla corte di Palladino: a Milano lo attendono per la definitiva consacrazione

Quella di ieri è una piacevole conferma. Valentin Carboni ne sta collezionando diverse nel suo percorso di crescita. Al Monza sta avendo la possibilità di mettersi in luce e di mostrare le sue doti, emerse anche nella sfida col Frosinone. Su di lui torna la Gazzetta dello Sport all'indomani della sfida col Frosinone: "Ha vinto nettamente la sfida con l’altro talento argentino Matias Soulé, ieri protagonista in negativo della partita. Un assist (forse involontario), un gol ed una partita di spessore per Valentin Carboni, giovane trequartista del Monza, classe 2005.