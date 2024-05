I cancelli di Appiano si sono riaperti nella giornata di ieri. L'Inter di Simone Inzaghi è tornata in campo, cominciando a preparare quella che è la penultima trasferta di questo campionato. A Frosinone la squadra nerazzurra proverà a cancellare la sconfitta col Sassuolo, con un undici titolare che potrebbe presentare altre novità. Si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"L’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Unico assente Francesco Acerbi, che ha lavorato ancora a parte. In vista della trasferta di venerdì a Frosinone, si può immaginare che Inzaghi insisterà con un po’ di turnover. Potrebbero rivedersi Dimarco e Thuram, in panchina al Mapei Stadium, mentre potrebbe riposare qualcuno in difesa e forse Mkhitaryan, unico titolare della mediana sabato scorso e reduce da 24 gare consecutive da titolare".