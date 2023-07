GdS – Inter, contatti positivi per Samardzic: cifre e dettagli dell’operazione

Passi avanti tra Inter e Udinese per il passaggio in nerazzurro di Lazar Samardzic. Oltre alle trattative per i sostituti di Onana e Lukaku, i nerazzurri si stanno muovendo per il centrocampista dei friulani. In questo senso ci sono stati dei contatti tra le società e il primo approccio sembra sia stato positivo. Il serbo sarebbe la pedina ideale per completare il reparto di Simone Inzaghi, si lavora per averlo dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto per una cifra tra i 18 e i 25 milioni.