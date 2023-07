FCIN1908 / Inter, grandi passi verso Samardzic! Contatto positivo con l’Udinese, sì di Lazar

Quella di giovedì è stata una giornata potenzialmente decisiva per il possibile arrivo all'Inter di Lazar Samardzic. Come appurato da FCInter1908.it, infatti, l'altro ieri, prima della sua partenza per il Giappone, il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha avuto un contatto molto importante con l'Udinese, che è servito per portare avanti la trattativa in maniera del tutto positiva e per mettere i nerazzurri in netta pole position rispetto alla concorrenza per il calciatore, anche estera.