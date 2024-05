La nuova proprietà sarà per la prima volta negli uffici di viale della Liberazione per una serie di incontri in giornata

Daniele Vitiello Redattore/inviato 28 maggio 2024 (modifica il 28 maggio 2024 | 08:16)

La nuova Inter sta prendendo forma e sostanza. Oggi altro passaggio fondamentale, con la prima visita in sede dei vertici di Oaktree. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport: "Intensa la giornata in viale della Liberazione. Intensa e perfino storica perché il nuovo padrone della ditta oggi mette piede in ufficio. I manager di Oaktree sono di nuovo a Milano per incontrare ancora gli amministratori delegati e iniziare una settimana decisiva nella costruzione di un club a trazione americana.