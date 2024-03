Se l'Inter ha scelto di virare con forza su Gudmundsson è perché il nome mette d'accordo tutti in casa nerazzurra. I nerazzurri lavoreranno nelle prossime settimane, come detto, per approfittare del piccolo vantaggio sulle altre e consolidare la posizione di forza dopo aver ottenuto l'ok del calciatore. Che piace in particolare a una persona ad Appiano Gentile. Lo rivela la Gazzetta dello Sport:

"È appena tornato in nazionale, dopo la sospensione cautelativa per il caso a sfondo sessuale di cui era stato accusato, e ha segnato una tripletta. In Serie A è in doppia cifra, stesso numero di gol del Thuram nerazzurro. E, passaggio più importante, piace da matti a tutti in casa Inter, in primis al direttore sportivo Piero Ausilio. Non basta perché diventi con certezza un calciatore dell’Inter, ma è abbastanza per credere che il club nerazzurro si sia portato avanti con il lavoro, incassando il gradimento del giocatore. E avendo ben chiara la valutazione dell’islandese che fa la società rossoblù: 30 milioni di euro".