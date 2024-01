GdS – Inter, mezzo scudetto meritato ma Inzaghi dovrà farsi una domanda

Il focus dal quotidiano a proposito dei nerazzurri campioni d'inverno ma non al meglio delle loro possibilità

90' di fuoco. Inter-Verona è una di quelle partite destinate a restare nella storia, per quanto ha regalato in termini di emozioni, soprattutto negli ultimi incredibili minuti. Inzaghi alla fine sorride, ma quanta sofferenza: su questo aspetto in particolare si sofferma la Gazzetta dello Sport di stamattina. Ecco il focus proposto: