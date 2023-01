GdS – Inter, superiorità sfacciata: Dzeko ha portato a spasso il Milan

Milan-Inter da sogno. Per i colori nerazzurri, ovviamente. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "Supercoppa. Super Inter. In gol dopo 10’ con Dimarco, unico milanese in un derby troppo lontano, raddoppio di un magistrale Dzeko e sigillo nella ripresa del mondiale Lautaro. Una superiorità netta, sfacciata, difficile da prevedere in una vigilia nervosa che suggeriva equilibrio. Non c’è stata partita al King Fahd Stadium. Con tutto il rispetto per il sovrano, il re è Simone Inzaghi: Re di Coppe. Ha vinto la quarta Supercoppa su quattro, raggiungendo Capello e Lippi sull’Olimpo della manifestazione. Terzo scalpo da tecnico dell’Inter in un anno e mezzo. Se aggiungiamo le due Coppe Italia e i 7 trofei sollevati da giocatore, arriviamo a 13 coppe: in salotto non c’è più posto".