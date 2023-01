Inzaghi: “Vado oltre certe critiche. Fiducioso per Lukaku. Grazie a club, tifosi e…”

Il tecnico dell'Inter analizza il trionfo nerazzurro sul Milan nella finale di Supercoppa in conferenza stampa a Riyad

Alessandro De Felice

Riyad e la Supercoppa Italiana si tingono di nerazzurro. L'Inter travolge il Milan e porta a casa per la settima volta il trofeo, eguagliando proprio i rossoneri. Una prova praticamente perfetta della 'Beneamata', che nel primo tempo va avanti con Dimarco e Dzeko e chiude i conti nella ripresa con Lautaro Martinez.

Un successo netto per la formazione di Simone Inzaghi, che raggiunge Lippi e Capello conquistando la quarta Supercoppa in carriera.

Il tecnico dei nerazzurri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare i temi della gara direttamente dal King Fahd International Stadium di Riyad.

Quanto conta questo?

"Partita importante. Un derby in finale successo solo 2 volte e l'Inter aveva perso. Sapevo l'importanza e cosa significa il derby. Vedere i nostri giocare così contro il Milan da allenatore.. Ce la gusteremo e porteremo la coppa dai tifosi. Poi ci ritufferemo nel lavoro perché abbiamo tante partite da qui alla fine".

Sempre come stasera?

"Si lavora per questo. Queste sono serate importanti, che rimangono. Sono al terzo trofeo in una società importante come l’Inter. Fortunatamente l’età, la mia educazione mi lascia andare oltre certe cose che sento e continuare solo con il lavoro".

Lukaku e Calhanoglu?

"Sembra che stiano tutti abbastanza bene. Romelu voleva esserci a tutti costi. Ha un'autonomia limitata. Sarebbe stata un'opzione in caso estremo. Fortunatamente la partita è andata in un determinato modo. Vediamo se potrà essere in campo contro l’Empoli".

L'Arabia le porta fortuna...

"Al di là della scaramanzia, due volte qui e due trofei. È un Paese che conoscevo già. Ci sono Rudi Garcia e tanti altri colleghi importanti. Il calcio arabo è in crescita, come hanno dimostrato i Mondiali".

Dzeko e Lautaro?

"Sono stati bravissimi. Hanno fatto un grandissimo lavoro. Dzeko ha chiuso nel gol di Dimarco e ha segnato. Lauti ha fatto il terzo. Correa è entrato bene. Ora aspettiamo Lukaku. Come detto prima di Natale, la mia speranza è averli tutti a disposizione. Correa si sta mettendo in pari. Sono fiducioso per Lukaku e per come lo vedo lavorare quotidianamente".

Sulle dichiarazioni di Calhanoglu:

"È stato bravissimo, insieme ai suoi compagni. Al di là di averli mangiati o no, abbiamo concesso poco e niente a una squadra di assoluto livello che ha tante frecce. I ragazzi sono stati bravissimi a fare una gara di corsa, aggressività, concentrazione. Ci tengo a ringraziare la società, i tifosi qui, e i ragazzi non sono più qui con noi e che c'hanno permesso di giocare questa finale".