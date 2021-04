GdS – Juve-Inter con i tifosi? Serie A, obiettivo 1000 subito e 25% a maggio

La Lega Serie A spinge per il ritorno allo stadio dei tifosi dopo l'ok del Governo per l'Europeo allo Stadio Olimpico di Roma

Il presidente della Lega, Dal Pino, spinge per riportare i tifosi negli stadi: "La Lega Serie A ha predisposto già da un anno un dettagliato protocollo per riaprire gli impianti al pubblico, in totale sicurezza e tutela per il tifoso, con percentuali via via crescenti. Ci aspettiamo che già dalle prossime partite si possa tornare ad ospitare perlomeno 1.000 spettatori, un numero pari a quello col quale abbiamo aperto la stagione e in grado di garantire ampio distanziamento in strutture all’aperto".