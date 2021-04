Il Governo ha detto si alla FIGC: l’Europeo in Italia si giocherà con i tifosi allo stadio

Il 25% della capienza dello stadio Olimpico: era la richiesta dell'UEFA perché potessero disputarsi in Italia cerimonia inaugurale e altre gare

Il sottosegretario allo Sport, l'ex campionessa di scherma Valentina Vezzali ha dato l'ok per la presenza di pubblico, almeno il 25% della capienza dell'impianto, alle partite del torneo. Era la condizione sine qua non l'UEFA non avrebbe permesso di disputare le partite di Euro21in Italia.