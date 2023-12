GdS – L’Inter vuole la scorciatoia per il Paradiso: Inzaghi ormai ci ha preso gusto

Sarebbe un vero peccato non provarci. L'Inter ha ancora davanti agli occhi il cammino in Europa dello scorso anno e ora non vuole di certo essere da meno. Stasera, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ha una chance per rendere meno impervio il cammino verso il bis: "Si può sperare di andare in Paradiso anche prendendo una scorciatoia, una volta nella vita, anche una sola. Chi non l’ha mai fatto questo pensiero, si mostri pubblicamente. Ma no, non si vedono molte mani alzate. E di certo non si vedono quelle dell’Inter, che sì, alla scorciatoia sta pensando. Perché in fondo questo offre, la partita di stasera contro la Real Sociedad.