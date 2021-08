Gds – Lukaku, dirigenti Inter preoccupati: Suning lascia usare solo 40 dei 130 mln?

In casa Inter c'è preoccupazione. Non solo per l'imminente cessione di Romelu Lukaku ma soprattutto per il futuro tecnico della squadra

Redazione1908

In casa Inter c'è preoccupazione. Non solo per l'imminente cessione di Romelu Lukaku ma soprattutto per il futuro tecnico della squadra, già indebolita dalla partenza di Achraf Hakimi.

L'Inter incasserà una cifra monstre dalla cessione di Lukaku. Ma quanti soldi resteranno in mano a Marotta e Ausilio per occuparsi del mercato? E' una domanda che aleggia da ieri sul futuro nerazzurro.

"La frizione interna all’Inter sarebbe figlia anche dell’incertezza sul budget per sostituire Lukaku: secondo rumors potrebbe non essere superiore al 30 per cento di quanto incassato con la sua partenza, circa 40 milioni", avverte oggi la Gazzetta dello Sport.

Una eventualità preoccupante.