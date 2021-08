CorSera – Lukaku, Ausilio e Marotta contrari. Ha deciso Zhang. Inzaghi scontento

La cessione di Romelu Lukaku ha creato ovviamente un enorme tumulto nel mondo Inter. E ora l'Inter deve pensare al sostituto

"La cessione di Lukaku non va imputata né all’amministratore delegato Beppe Marotta né al direttore sportivo Piero Ausilio, contrari alla vendita. L’input è arrivato direttamente dalla proprietà. È passato il messaggio che non esistono incedibili, il rischio è innescare un effetto domino, i migliori potrebbero chiedere di andar via per non restare in un progetto al ribasso.