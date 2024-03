Dopo l'Inter, nessun altro club. Beppe Marotta lo aveva già dichiarato, ieri lo ha ripetuto nella sua Varese. Il messaggio è arrivato forte e chiaro a chi sperava che in Italia l'attuale amministratore delegato nerazzurro potesse vestire ancora altre maglie. Al termine dell'avventura milanese, Marotta ha fatto sapere che vorrà occuparsi di giovani. Ma c'è tempo prima di pensare ad altro, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Si legge:

"Il contratto con l’Inter scadrà nel 2027: l’ha rinnovato a fine novembre. Mollare in quella data vorrebbe dire aver completato 9 anni in nerazzurro e aver vinto tanto. A oggi l’a.d. ha un solo grande rimpianto: non esser riuscito a vincere la Champions League, sfiorata con tre finali su tre perse. Chissà, magari c’è ancora spazio per sognare. Il 2027 è un orizzonte ancora abbastanza lontano, peraltro condiviso anche con il resto dell’area tecnica del club: tutti hanno l’accordo in scadenza fra tre anni, pure il d.s. Ausilio e il suo vice Baccin. Di sicuro, il tempo che passa pare allontanare Marotta dal mondo della politica che pure l’ha corteggiato a lungo anche nel recente passato. Marotta ha in testa altro".