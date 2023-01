Gds – Skriniar si taglia il bonus alla firma pur di lasciare l’Inter ora ed evitare i fischi

"La dead line è stasera, non domani alle 20. Da Parigi filtra la volontà di alzare la prima proposta da 10 milioni, ma anche la consapevolezza che, complice il Fair Play Finanziario, non si potrà inviare a Milano l’offerta da 20-25 milioni che l’Inter gradirebbe. E Skriniar? E’ pronto a tagliarsi una piccola fetta del bonus alla firma (ne recupererebbe una parte con l’ingaggio della seconda parte di stagione) pur di liberarsi subito.

Sarebbe il costo da pagare per vivere con tranquillità i prossimi 4 mesi e magari per alzare, oltre alla coppa di campione di Francia, anche la Champions. Trofei a parte, potrebbe evitare un bel po’ di fischi e andarsene dall’Inter, che lo ha lanciato nel grande calcio, dando una mano al club. Non sarebbe comunque un gran finale per un calciatore che è stato a Milano cinque stagioni e mezzo indossando anche la fascia da capitano, ma sarebbe migliore rispetto a una convivenza forzata fino a giugno", sottolinea la Rosea.