Sky – Inter-Skriniar-PSG, ore caldissime. Lui intanto è arrivato ad Appiano

In attesa di novità sull'asse Parigi-Milano, Milan Skriniar è arrivato da qualche minuto ad Appiano Gentile per allenarsi

In attesa di novità sull'asse Parigi-Milano, Milan Skriniar è arrivato da qualche minuto ad Appiano Gentile. Il difensore si è recato alla Pinetina nel pomeriggio per l'allenamento in vista della partita con l'Atalanta di Coppa Italia.