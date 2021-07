GdS – Vidal, il gol alla Juve non basta. Possibile risoluzione con l’Inter

Il punto sul futuro del cileno a conferma di quanto riportato ieri da Fcinter1908.it

L'Inter è al lavoro per risolvere anche il nodo Vidal. Come anticipato ieri da Fcinter1908.it , i nerazzurri sono disposti a liberare a zero il cileno per permettergli di accasarsi altrove. Al momento non sono pervenute offerte degne di nota al suo entourage, per cui la strada non è di certo in discesa.

Ma l'intenzione è chiara, come ribadisce anche la Gazzetta dello Sport: "Conte ha riportato lo scudetto in casa nerazzurra dopo 11 anni, ma neanche lui è stato in grado di trasformare di nuovo Vidal nel giocatore devastante che aveva conosciuto e allenato negli anni alla Juve. Certo, il gol proprio ai bianconeri è stato uno delle chiavi dell’ultimo campionato, ma non può bastare a guadagnarsi la riconferma, specie ora che non c’è più Conte e soprattutto alla luce dell’ingaggio pesantissimo che guadagna Arturo (6,5 milioni netti), non in linea con la nuova politica societaria. Vidal ha ancora un anno di contratto più una opzione, ma con l’Inter si lavora già a una possibile risoluzione, come successo con Joao Mario e come sta accadendo in questi giorni con Nainggolan".