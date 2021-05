Sky – Inter, richiesta Zhang sarà valutata. Dai giocatori nessuna risposta immediata, ma…

Il presidente ha chiesto alla squadra la rinuncia di due mensilità, quelle dei mesi di novembre-dicembre del 2020

Riduzione del costo del lavoro del 15%. Questa è l'idea che Zhang sta portando avanti per sanare i conti dell'Inter. Per questo ha incontrato la squadra di Conte alla Pinetina. Ha parlato con il gruppo, staff tecnico compreso, per la condivisione di un percorso di rinuncia. A Skysport hanno sottolineato che il presidente ha parlato con i giocatori dopo l'allenamento e ha chiesto la rinuncia di due mensilità. Quelle di novembre e dicembre del 2020 e ci sarebbe un risparmio abbastanza importante per il club.

Secondo il canale satellitare non sono arrivate risposte immediate da parte dei giocatori nerazzurri che penseranno alla proposta del numero uno nerazzurro e si parleranno tra loro per arrivare ad una decisione. I segnali - ha spiegato Andrea Paventi - non sono positivi. Difficile che possa arrivare un sì da parte loro. A quel punto serviranno strade alternative perché il taglio di costi è necessario. Le valutazioni verranno fatte in maniera attenta e approfondita, in modo individuale, nei prossimi giorni.