Sky – Zhang alla squadra: “Progetto vincente continua”. Chiesta la rinuncia ma…

Il presidente chiedo uno sforzo ai giocatori dell'Inter per continuare il progetto vincente intrapreso con Conte

Andrea Della Sala

In casa Inter, terminati i festeggiamenti per il diciannovesimo scudetto, si pensa al futuro del club. La priorità è ridurre i costi e sistemare il bilancio, per questo oggi il presidente Zhang era presente alla Pinetina per parlare alla squadra.

"L'obiettivo scudetto è stato raggiunto con largo anticipo, adesso per l'Inter è tempo di pensare al futuro. Alle prese con le difficoltà economiche causate dalla pandemia, la società nerazzurra ha in mente un piano per il taglio dei costi e in questo senso il presidente Steven Zhang ha riunito la squadra quest'oggi, lunedì 10 maggio. Accompagnato dai due CEO Beppe Marotta e Alessandro Antonello, il numero uno dell'Inter ha spiegato al gruppo il momento di forte contrazione economica che stanno vivendo tutti i grandi club del calcio europeo - non solo l'Inter - e ha ufficialmente chiesto ai giocatori di rinunciare a due mensilità", spiega Sky Sport.

"Il progetto vincente continua"

"Un discorso chiaro quello di Zhang, che ha dunque messo in chiaro il piano della società e che comunque intende dare continuità al progetto vincente dell'Inter. I calciatori hanno ascoltato e avranno adesso la facoltà di scegliere individualmente cosa fare, se accettare la proposta del club o se cercare soluzioni alternative. Come chiarito anche da Beppe Marotta, in ogni caso la società, nonostante la politica di spendig review, onorerà gli impegni presi fin qui e riconoscerà ai campioni d'Italia il bonus scudetto", riporta Sky Sport.