Dream Team del secolo, ecco la squadra più forte di sempre: ci sono 2 mostri sacri Inter

Una giuria di 140 giornalisti da tutto il mondo con un compito molto arduo: scegliere gli 11 giocatori più forti di tutti i tempi. Difficile il compito assegnato da France Football, perché in oltre un secolo di calcio, di campioni che hanno calcato il terreno di gioco ce ne sono stati tanti. Ma la giuria del Pallone d’Oro ha preso la sua decisione, qualcuno sarà d’accordo, qualcun altro inevitabilmente storcerà il naso. Disposti in campo con un 1-3-4-3, ecco il Dream Team del secolo dove sono presenti due grandi ex Inter:

