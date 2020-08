France Football – Cristiano Ronaldo odia che la Juve non sia alla sua altezza. Sogna il Psg

Non sembra così saldo il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus, almeno secondo quanto riporta France Football. Il quotidiano sottolinea come nella testa del portoghese ci sia un’altra squadra, il Paris Saint-Germain. “Cristiano Ronaldo odia il fatto che la sua squadra non sia all’altezza. Alla sua altezza. In tali momenti, si immagina altrove. Dove capiremo. Dove gli daranno i mezzi per andare ancora più in alto. Dove lo ameranno irragionevolmente. A Parigi, per esempio. Nell’entourage molto vicino al giocatore, è stato recentemente stimato come “molto probabile” le possibilità di una partenza di CR7. Torino non è Madrid. Torino non è la Premier League. Torino è nascosta dietro le montagne. Il club potrebbe essere grande, ma la squadra non è all’altezza. CR7 non è infelice a Torino. Ma non è neanche così felice lì…“, si legge sul quotidiano.

Il sogno di Ronaldo, però, sarebbe stato frustrato dalla pandemia, che ha travolto il mondo del calcio e le sue finanze. Adesso, la permanenza alla Juve è più probabile.

(France Football)