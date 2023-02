Brilla il gioiello Scalvini, sondaggi di Inter e Juve: l’Atalanta fissa il prezzo

L’ennesimo gioiello di casa Atalanta. È Giorgio Scalvini , che ha collezionato 35 presenze e 3 gol in campionato, con 5 gettoni tra Coppa Italia ed Europa League. Il classe 2003, impiegato sia in difesa che a centrocampo, piace a mezza Europa e anche a Francesco Acerbi, che ne ha parlato oggi .

Scalvini, c'è il prezzo

Come svelato da TMW, "Inter e Juventus (non mancano però estimatori dall'estero) hanno sondato il terreno per una cessione in estate, ma la valutazione di 40 milioni di euro blocca le dirette interessate: la bottega nerazzurra è parecchio cara e i giovani non vengono mai svalutati, anzi. Soprattutto quando dietro c'è sempre un investimento sistematico a lungo termine”, si legge.