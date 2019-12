Giroud, l’Inter ha una corsia preferenziale aperta: c’è un punto sul quale lavorare

Un Europeo davanti e un contratto in scadenza. Olivier Giroud è pronto a lasciare il Chelsea alla ricerca di una squadra che possa dargli quello spazio che fin qui con Lampard non ha trovato. Il francese è la prima alternativa per l’attacco dell’Inter che ha nel mirino il francese, “qualora partisse Politano che non è mai entrato davvero in sintonia con Conte. Cambio in corsa per l’attacco nerazzurro, un reparto che alla ripresa del campionato ritroverà anche Sanchez. Organico riveduto e corretto in zona-gol, mentre dalla Francia assicurano di un Giroud con i giorni contati a Londra“, si legge sul Corriere dello Sport. “E si è dato poco tempo per fare luce sul proprio futuro: entro metà gennaio il suo trasferimento avrà le precise coordinate. L’Inter ha una corsia preferenziale aperta, nel gradimento di Giroud. L’ingaggio di quasi otto milioni, semmai, è un punto sul quale lavorare“.

CONCORRENZA – “Lo stesso Giroud la settimana scorsa faceva quadrato attorno alla situazione che lo vede in uscita dalla Premier e legato – oltre all’ipotesi Inter – alla soluzione di una seconda parte di stagione nel Lione. I prossimi avversari della Juve in Champions potrebbero giocare al rialzo rispetto all’offerta dell’Inter. La concorrenza c’è, con Marsiglia e Bordeaux allo stesso modo alla finestra. Quello che di sicuro ha in testa Conte è di ottenere un attacco di tutto rispetto – ancora più delle“.

