Inter, Darmian può arrivare in uno scambio. Attacco, Politano decisivo: ma occhio alla sorpresa

Continua il lavoro della dirigenza dell’Inter sul mercato, con il centrocampista parallelamente alla ricerca di un esterno sinistro: Darmian, riporta SportMediaset, potrebbe arrivare in uno scambio di prestiti con Dimarco. In attesa che il Chelsea abbassi le pretese per Marcos Alonso. In attacco tutto dipende da Politano: dovesse accettare la corte di Roma e Fiorentina, l’Inter lo rimpiazzerebbe con Giroud. Ma con il ritorno di Sanchez, Conte potrebbe essere già felice così.