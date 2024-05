Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alessandro Giudice , esperto di finanza, ha fatto il punto sul futuro societario dell'Inter, con l'ormai imminente passaggio da Suning a Oaktree : "Fino a tarda sera Oaktree ha atteso la scadenza e da oggi potrà azionare il pegno sulle quote delle società con in pancia le azioni dell’Inter. In Lussemburgo la procedura è molto rapida. Basti tornare con la memoria al 2018 quando Elliott spossessò Yonghong Li del Milan: il 6 luglio (venerdì) non arrivò il rimborso dei 32 milioni anticipati da Elliott che il 9 luglio (lunedì) si sostituì a Li nei diritti di voto della società lussemburghese, azzerando il CdA nominato dal cinese. Il giorno successivo riunì l’assemblea straordinaria del veicolo, nominandone il nuovo CdA e annunciando in un comunicato di avere assunto il controllo del Milan. Due giorni dopo, 12 luglio, il trasferimento delle quote venne registrato nei registri camerali del granducato.

Con la stessa procedura, Oaktree potrebbe completare le operazioni di sostituzione degli organi sociali entro venerdì e la prossima settimana tutto dovrebbe essere ufficiale. Con questa manovra, il fondo californiano acquisterà la proprietà del 68,55% dell’Inter mentre per il 31% in capo a LionRock dovrà escutere il pegno sulla società italiana International Sport Capital SpA e le procedure saranno più lunghe. In ogni caso, dopo i passaggi per l’acquisizione, il nuovo azionista convocherà l’assemblea dell’Inter che dovrà eleggere il nuovo CdA, previo azzeramento di quello in carica e la concentrazione pro tempore di tutte le deleghe in capo all’amministratore delegato (Marotta). Un passaggio dovuto, perché il diritto italiano non consente all’azionista di revocare amministratori senza una giusta causa e perché non ci si attende le dimissioni spontanee degli uomini di Suning in CdA.