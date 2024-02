Squalificati per un turno De Winter (Genoa), Aebischer (Bologna), Danilo (Juventus), Ederson (Atalanta), Gendrey (Lecce), Pereyra (Udinese), Ranieri (Fiorentina), Reijnders (Milan), Rovella (Lazio, Mario Rui (Napoli), Suslov (Verona) e Walukiewicz (Empoli). Terzo giallo per Mkhitaryan e Thuram mentre Simone Inzaghi è stato squalificato per un turno (salterà Roma-Inter) perché ammonito, contro la Juventus, per la quinta volta in stagione.