"E alle giocate codificate, provate e riprovate, che portano tanti giocatori in avanti, la squadra di Inzaghi aggiunge quella dose di imprevedibilità e fantasia che la rende quasi impossibile da maneggiare, almeno in Italia. E al centro di tutto c’è Hakan, che significa «sovrano»".

