Gosens e Correa, due jolly per Inzaghi: ecco cosa possono dare all’Inter

L'esterno tedesco e l'attaccante argentino possono recitare un ruolo da protagonisti in questo finale di stagione

Così scrive Tuttosport: "Uno ha salvato un gol fatto su Brekalo, l'altro è entrato negli ultimi minuti per dare ancora più sostanza all'assalto finale con annesso passaggio al 3-4-2-1. Robin Gosens e Joaquín Correa sono i due jolly più importanti che Simone Inzaghi ha da giocarsi nella volata scudetto. Perché il tedesco - come prova la sua parabola all'Atalanta - può garantire molti più gol rispetto a Perisic, mentre il "Tucu" è l'unico nella batteria degli attaccanti ad avere il dribbling nel dna, caratteristica che può essere una manna in una squadra che, nella specialità, naviga tra i bassifondi della Serie A. Variazione sul tema che può essere fondamentale per permettere all'Inter di uscire dal pantano".