FCIN1908 / Rientri Inter, ecco le date di Gosens e Correa. Discorso diverso per Vecino

La situazione in casa Inter per quanto concerne infortunati e rientri: ecco quando torneranno a disposizione di mister Inzaghi i giocatori attualmente non disponibili.

Si lavora in casa Inter concentrati sulla sfida in programma tra due giorni contro il Genoa. Si lavora anche al recupero di chi ancora non è in forma al 100% ma che a breve dovrebbe ritornare a disposizione di mister Inzaghi. Come raccolto da Fcinter1908.it tra i giocatori che non vedono il campo da molto c'è Joaquin Correa. L'argentino sta bene e potrebbe rientrare tra la partita del Genoa e quella di Coppa Italia contro il Milan. Vecino ha recuperato dall'infiammazione del ginocchio ed è disponibile. Robin Gosens - il grande atteso, dopo l'arrivo dall'Atalanta a gennaio - sta alternando allenamenti di gruppo a sedute individuali. L'obiettivo del giocatore tedesco è quello di poter essere a disposizione nella semifinale di andata di Coppa Italia contro i rossoneri. Le partite sono tante, distribuite in una manciata di giorni. Si attende soprattutto una grande reazione dei nerazzurri che, come ha detto ieri Dimarco, stanno lavorando senza perdersi in troppe parole per cancellare l'amarezza dopo la gara persa in casa con il Sassuolo.