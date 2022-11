Gosens ora può spingere per l’addio: “In quel caso l’Inter reagirebbe così”

Resta un tema caldo in casa Inter quello legato al futuro di Robin Gosens. L'esterno tedesco non riesce a trovare continuità in nerazzurro e l'ipotesi cessione a gennaio si fa sempre più concreta, considerata anche l'esclusione dal Mondiale proprio per il poco minutaggio. Spiega Tuttosport: "Nelle scorse settimane ha sempre dichiarato di voler rimanere a Milano e conquistarsi il posto, ma al tempo stesso ha pure ammesso «che c’è da accettare che Dimarco in questo momento abbia un'ottima forma».