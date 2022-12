Sky – Gosens, gerarchie da scalare. Ma darlo via non è una priorità Inter

A Skysport, del calciatore tedesco, Luca Marchetti ha detto: "Il valore di Gosens, quello visto all’Atalanta, è importante. Era uno dei migliori d’Europa, poi ha avuto problemi fisici, di brillantezza. L’infortunio è stato pesante, ha dovuto lavorare molto e intanto c’è stata l’esplosione di Dimarco in questa stagione. Ora il tedesco deve scalare la gerarchia che nel frattempo è cambiata. L’Inter lo ha pagato 28 milioni di euro, oggi non è il caso di metterlo sul mercato perché il club andrebbe a prendere meno. C’era stata la possibilità che andasse via, ma l’Inter avrebbe dovuto sostituirlo con un prestito. Non c’è l’urgenza dell’Inter di darlo via, non c’è mai stata. Se torna in forma con l’Inter, tanto di guadagnato".