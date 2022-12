Ausilio: “Skriniar? Vogliamo il rinnovo, speriamo sia suo pensiero. Gosens l’ho visto…”

Le parole del direttore sportivo nerazzurro sui rinnovi dei giocatori in scadenza e sul difensore slovacco

Eva A. Provenzano

«Ci auspichiamo il rinnovo di Skriniar, noi dirigenti se lo aspettano i tifosi, speriamo sia anche il suo pensiero. La nostra proposta è importante. Lui è tranquillo, motivato e concentrato sul suo lavoro e questo mi fa piacere. Ci siamo noi e c'è il suo agente per questa questione e poi vedremo se è una questione che si chiuderà nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Vogliamo resti con noi ma anche lui deve mettere qualcosa». Dal premio Maestrelli arrivano le parole di Piero Ausilio intervistato da Skysport sul mercato nerazzurro e in particolare sui rinnovi dei calciatori in scadenza.

-Rinnova prima Skriniar o Dzeko?

Non è una questione di tempistiche. Ma non è un caso se si parla di Dzeko. Sembra un ragazzino, è un esempio per i giovani, dà prestazioni di alto livello a breve cercheremo di trovare una soluzione per il meglio dell'Inter.

-Sommer a parametro zero è possibile?

Rispondo solo sui nostri giocatori e mi fa piacere pensare ai rinnovi dei nostri ragazzi. Non stiamo guardando ad altri giocatori e poi ci sono anche Handanovic, D'Ambrosio e non solo, ci sono anche i loro rinnovi di cui parlare.

-Gosens resta all'Inter?

Mi fa piacere parlarne, lo sto vedendo in questi giorni e sembra quello che era all'Atalanta. Sta bene fisicamente e mi fa piacere vederlo così. Un calciatore forte e credo che farà bene nell'Inter, e tornerà anche in Nazionale. Non è sul mercato. Ci contiamo, abbiamo fatto un investimento e anche nelle prossime partite siamo convinti sarà tutto diverso.

(Fonte: SS24)