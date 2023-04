GdS – Infortunio Gosens, già in giornata nuovi controlli: tempi di recupero incerti

Ha segnato il gol del 2-1, ma non ha neanche potuto esultare per il dolore. Si è fermato nuovamente Robin Gosens , questa volta una lussazione alla spalla destra accusata a San Siro durante Inter-Lazio. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sulle condizioni dell’esterno tedesco:

“Già durante l'esultanza nerazzurra lo staff era entrato in campo per soccorrere Gosens, visibilmente dolorante, e per comprendere l'entità dell'infortunio. Le prime impressioni avute dalle immagini televisive sono poi state confermate dai medici dell'Inter: lussazione alla spalla destra. Già negli spogliatoi del Giuseppe Meazza la lussazione è stata ridotta dallo staff medico, ora le sue condizioni saranno valutate già in giornata per capire meglio la gravità dell'infortunio: tempi di recupero, quindi, ancora incerti”.