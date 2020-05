Repubblica – Gravina può imporre i playoff. Ma le prime 4 devono accettare di rischiare la Champions

Ad alcuni club la formula studiata da Gravina potrebbe anche interessare, ad altri no. Qualche presidente potrebbe fare fuoco e fiamme ma Gravina ha gli strumenti per imporsi. Per ora in Lega se ne parla solo informalmente, pur con interesse e preoccupazione. Ma il n.1 del calcio vuole chiudere questa stagione sul campo, non sui tribunali. Era disposto a giocare pure a settembre e ottobre prima che l’Uefa mettesse il limite del 2 agosto (per ora)”.