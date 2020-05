Inter, Conte scende in campo. Ad Appiano Marotta. Lautaro e Lukaku nello stesso gruppo

Allenamenti individuali e a distanza. L’Inter sta continuando ad allenarsi ad Appiano Gentile con le stesse modalità utilizzate settimana scorsa. Non sono ancora consentiti le partitelle o gli allenamenti in gruppo con il pallone, si aspetta un nuovo protocollo. Intanto questa mattina c’era anche Conte alla Pinetina, insieme allo staff tecnico, questa volta è sceso in campo dopo essersi sottoposto ai test medici. La scorsa settimana era stato nel centro sportivo, ma non si era avvicinato ai giocatori sui campetti. Per la dirigenza invece c’era Marotta.

I giocatori hanno lavorato tanto a livello fisico e hanno necessità di lavorare oltre che su corsa ed esercizi proprio sulle partitelle. Lautaro e Lukaku stanno lavorando insieme negli stessi orari, nella prima sessione, quella del mattino, riferisce Skysport.

(Fonte: SS24)