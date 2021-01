Presente negli studi di Tiki Taka, Ciccio Graziani si è soffermato sul gol di Arturo Vidal che ha aperto le danze in Inter-Juve. In particolare, l’ex calciatore non ha digerito una cosa: “Sono incazzatissimo con Vidal. Non è possibile che ancora oggi un calciatore non esulti dopo un gol. Non è rispettoso nei confronti dei tifosi dell’Inter, fossi in loro sarei arrabbiato con lui. Il rispetto è un’altra cosa”.