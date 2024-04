Nel calcio i dettagli fanno la differenza. Se parliamo poi di una competizione come la Champions League, allora sono fondamentali. Lo sa bene Pep Guardiola che in finale contro l'Inter ha vinto soprattutto per gli errori davanti a Ederson dei giocatori di Inzaghi. Uno in particolare è stato clamoroso, ovvero il colpo di testa di Lukaku a pochi metri dalla porta parato dal brasiliano.