Sarà un derby da tutto esaurito anche in tribuna stampa con tantissimi canali che invieranno i loro giornalisti al Meazza per la stracittadina

Lunedì non piace a nessuno ma stavolta sarà il giorno del derby tra Milan e Intere come ogni derby che si rispetti sarà visto in tutto il mondo. La partita, spiega La Gazzetta dello Sport, sarà trasmessa da settanta broadcaster titolari dei diritti in circa duecento Paesi o territori. E tanti di queste tv e canali invieranno i loro giornalisti a San Siro.