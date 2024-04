Protagoinsta di un'ottima stagione con la maglia del Genoa, Albert Gudmundsson è finito nel mirino di numerosi top club, in Italia e all'estero, inclusa l'Inter, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. L'attaccante islandese, intervistato dal Telegraph, ha fatto chiarezza sui suoi obiettivi per il futuro: "Sono molto contento di quello che ho fatto finora in questa stagione. Anche lo scorso anno in Serie B avevo fatto bene e questo mi ha dato fiducia per questa stagione.