Non ho dovuto convincerlo. Quando sono entrato in società c'erano altri club per Lautaro, in quel momento il presidente stava cercando di chiudere il passaggio di Lautaro in Europa e non riusciva a trovare l'accordo. Allora gli dico: secondo me l'Inter vuole Lautaro. Sapevo che Pupi e Ausilio lo seguivano, non ho fatto tanto: ho chiamato Pupi chiedendo se volevano Lautaro e lui mi ha detto di sì. Mi chiama Piero e hanno accelerato, sono venuti in Argentina e hanno fatto un grande affare.